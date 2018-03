Muchanan ta e victimanan mas grandi di e crisis na Venezuela

CARACAS, Venezuela- E crisis economico y social sin precedente na Venezuela, ya no por wordo scondi mas. Cayanan y shelternan cu diariamente ta ricibi muchanan cu a keda desampara despues cu nan mayornan a emigra pa otro pais, buscando un otro manera di gana placa y a laga nan yiunan na encargo di personana cu no por cuida di nan.

E shelternan di muchanan huerfano of den situacion di abandono ta raporta cu ya nan no por tuma mas y casi tur dia nan ta ricibi bishita di famia y personana cu a keda na encargo di e muchanan cu ta bin puntra si nan por laga e muchanan den e shelternan aki.

“Tin un aumento den e cantidad di hobenann cu ta kedando na encargo di un familiar of un bisiña door cu nan mayornan ta bayendo Colombia of otro paisnan pa bay traha y dimes, esaki ta keda refleha den e cayanan di Caracas”., segun e director di e asociación civil Red de Casas Don Bosco, e abogado Leonardo Rodriguez.

Na e asociación ta pertenece 10 shelter cu ta duna dak na mas di 1300 menornan di edad di henter e pais y ta forma parti di 86 shelter infantil cu no ta depende di estado, cu hunto cu e 27 estatalnan, ta cuidadndo di 5000

Un otro situacion ta nan ta haya nan confronta nan mes cun’e ta cu tur simann nan ta ricibi solicitud di omo, tanta, welonan, algun familar, pa nan trece e muchanan, kende nan mayornan a bay for di e pais y cu a laga e muchanan bou di nan encargo.

Fuente: https://www.lapatilla.com

Comments

comments