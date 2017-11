Muchanan di Sonrisa a pasa un atardi dibertido cu Rotaract Club of Aruba

Pasa Pret cu Rotaract ta un proyecto anual di nos club cu a wordo inicia 4 aña pasa. E prome 3 edicionnan di e proyecto aki nos a organisa un feria den luna di november pa tur e muchanan den nos comunidad. E feria tabata completamente gratis paso nos kier pa e muchanan bin celebra, of asina “Pasa Pret cu Rotaract” y asina celebra dia International di Mucha hunto cu nos.

E aña aki nos a drenta un districto nobo esta District 7030 cu varios otro islanan den Caribe y paisnan den region. Y como parti di e districto nobo aki, tin paar di proyecto cu tur club lo

mester ehecuta den nan comunidad. Un di esakinan ta e have a heart project. Esaki ta un

proyecto unda cada club mester trece concientisacion riba varios disorders cu ta afecta

muchannan. Mirando cu Have a Heart Project su target group tambe ta mucha, Rotaract Club of Aruba a opta pa uni e proyecto aki hunto cu esun di Pasa Pret cu Rotaract. Rotaract Club of Aruba a kies e ora pa organisa un mini feria na Sonrisa pa e clientenan di Sonrisa.

Miembro y boluntarionan a decora Sonrisa y prepara varios weganan popular manera “Spijkerpoepen”, “Street Bowling”, “Facepainting” y “Arts & Crafts” pa asina crea un evento creativo y dibertido pa e muchanan di Sonrisa. Ademas tabata tin dushi popcorn, , mini pizza y home-made lemonade pa tur presente. Durante e atardi tur cu a yega pa “Pasa pret cu Rotaract” a ricibi un ‘strippenkaart’ unda nan mester a completa cada wega of actividad pa asina ricibi un stempel. Na fin por a mustra e carchi yen na un di e miembronan di Rotaract pa asina ricibi un dushi cupcake.

Algo unico y alabes bunita ta e gesto cu Rotaract Club of Aruba a duna Sonrisa como recuerdo di e dia aki. Hunto cu miembro y boluntarionan a prepara un canvas cu e logo di “Pasa Pret Cu Rotaract” na man y riba e dia di evento a laga e muchanan di Sonrisa decora e resto di canvas. Asina aki hunto a crea un bunita obra di arte cu sigur lo trece memorianan bunita di e dia aki.

Rotaract Club of Aruba lo ta bai post cada dialuna di siman pa e siguinte 5 simannan un post cu e ta enfoca riba un otro malesa/ disorder. Nos ta pidi pueblo henter pa uni hunto cu nos y trece concientisacion riba esaki. Like nos Facebook page, facebook.com/RotaractClubAruba/, like y share nost postnan. Alabes keda pendiente pa e photoframe cu nos lo ta sacando y uza e hashtags #HaveAHEART #RotaractAruba #SonrisaAruba, asina aki bo tambe por mustra bo amigonan riba Facebook cu bo tambe ta para pa trece concientisacion riba e varios disordersnan cu ta exsisti cu ta afectando nos muchanan.

Un danki special na ta bai na nos boluntarionan, nos miembronan pero tambe Sonrisa pa nan gran colaboracion riba e proyecto aki. Alabes kier extende palabranan di gradicimento na nos sponsornan Magic965, Mark Benson y Gisette Croes di Blue FM pa hasi e proyecto aki un bes mas un exito!