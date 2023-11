20 di november ta e dia cu nacional y Internacional Derecho di mucha ta ser celebra. Tambe ta e dia cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta celebra 24 aña di existencia. 24 aña pasa ariba 20 di november ta e prome biaha cu un mucha a marca e number 131 y a ricibi ayudo di Telefon pa Hubentud.

Den cuadro di e celebracion di dia di derecho di mucha, 131 ta organisa ‘Get the Message?! ariba 20 di November. ‘Get the Message?!’ lo tuma lugar na The Movies @ Gloria. Durante ‘Get the Message?!’ studiantenan di Prinses Amalia Basisschool y De schakel lo mira diferente short movie cu ta trata diferente derecho y lo analisa y elabora tocante e derechonan. Esaki lo tuma lugar na The Movies @ Gloria di 08:30 am. pa 12:30 pm. Na e momento ey e muchanan lo ricibi informacion tocante derecho di mucha.

Pa mas mucha cu ta posibel por participa, 131 a haci posibel cu scolnan cu ta interesa por participa na ‘Get the Message?!’ den nan klas. Scolnan cu ta interesa por participa door di haci uzo di e link akibao ariba dia 20 di november desde 10:00 di mainta. Link: https://youtu.be/NbymF05NxY4

Tambe ariba 20 di november e edificio di Gloria lo ta ilumina cu e colornan di e logo nobo di 131. Un partner importante den e celebracion aki ta The Movies @ Gloria.

131 kier a gradici su diferente partnersnan cu ta tuma nan impacto social na serio y ta inverti den e muchanan y hobenan. Un gradicimento ta bay na Setar N.V., Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., The Salamander Group, RBC Royal Bank (Aruba), Watty Vos BLVD, Green Corridor Aruba, DOW, Albo Aruba General Contractors, The Movies Aruba, Telearuba y Media di Aruba.

Pa mas informacion tocante Get the Message?!’ por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/aruba.131, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.