Muchanan di Pony League a saca cara na Merca

Recientemente dos seleccion di baseball Pony League a sali pa e World Series di Pony na Merca. E team di Pony Baseball categoria Palomino 18U a haya un free pass pa representa Caribe den e California Pony World Series na Santa Clara, California. Den nan prome wega Aruba lo enfrenta e zona Norte. Na e mesun momento e seleccion di Aruba den e categoria Mustang tambe a biaha pa exterior unda nan lo representa Caribe den e International Pony Mustang World Series cu lo tuma luga na e ciudad di Youngsville, estado Louisiana. Aruba lo enfrenta entre otro Indonesia y Mexico. Apesar cu Pony League Aruba ta un instancia priva, no afilia na ASU y COA, St. Fundacion Lotto pa Deporte a haci un excepcion unico y sostene nan cu ayudo financiero. E yudansa duna na Pony League Aruba ta specialmente pa nos peloteronan hoben y pa cara di pais Aruba pa asina nan por representa nos dushi isla dignamente den exterior.

Lotto pa Deporte mester remarca si cu e manera cu e Organisacion di Pony League a maneha e proyectonan aki no ta aceptabel y lo no por aporta na un premio di excelencia. No por ta asina, cu ta planea actividadnan internacional y compromete Aruba sin un plan financiero integral pa cubri tur gasto. Tambe sin consulta adelanta cu Minister di Deporte Dr. Alex Scwhengle, ni cu Lotto Pa Deporte. Ora cu e situacion a escala ta core acerca minister y ta uza mayor y e hoben atletanan pa haya fondo cerca Lotto Pa Deporte. E manera di traha aki no ta profesional y ta trece desconfiansa den e maneho di Pony League, un organisacion den forma di fundacion y no un vereniging deportivo unda democraticamente e miembronan ta e organo mas halto pa tuma decisionnan. Ta p’esey directiva di Lotto Pa Deporte a palabra, un Gentlement Agreement. Esaki ta encera cu PonyLeague ta cera un acuerdo por escrito, MOU, pa e tipo di practicanan aki no pasa mas na Aruba. Lotto Pa Deporte a cumpli y awor Pony League mester mustra sinceridad y grandesa y tambe cumpli.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba cu a subsidia e biahe di e seleccionnan di baseball Pony League pa nan por a bay competi na Merca.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio. Lotto a cambia bida di e hoben atletanan di Pony League. Na soño a bira realidad door di Lotto Pa Deporte y no door di Pony League.