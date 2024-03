Diabierna mainta siguiendo cu e bishitanan na scol en conexion cu Dia di Himno y Bandera, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a cuminsa su mainta na un manera masha special durante su bishita na Mon Plaisir School.



E mainta aki, e muchannan di Kleuter y Basis di Mon Plaisir School a prepara na un manera masha impresionante y special pa e bishita di Prome Minister. Na porta di nan scol, mustrando hopi orguyo, a hisa e bandera di Aruba y a canta e himno. Prome Minister a expresa cu esaki tawata un momento hopi bunita y emocionante p’e, pa wak e muchanan canta di fondo di nan curason cu banderin den man.Despues di e momento special aki e muchanan a sigui deleita Prome Minister cu dos cantica mas cu nan tawatin prepara specialmente pa canta pa Prome Minister, esakinan cu letranan sumamente bunita. Prome Minister a gradici Juffrouw Debby pa e bunita presentacion aki, cu apesar di cu e mes no tawata presente e mainta aki, a laga e muchanan bon prepara.“Por weita cu e muchanan di chikito caba apesar cu varios di nan no a nace na Aruba, a haci Aruba nan hogar. Manera nos Libertador Betico Croes a bisa: “Rubiano no ta solamente esun cu a nace na Aruba pero esun cu a haci di Aruba su hogar”. Y awe nos ta weita con e muchanan aki di chikito ta inculca den nan curason e amor pa nos himno y nos bandera y e amor pa Aruba. Un pabien na Mon Plaisir School”, Prome Minister a expresa cu hopi orguyo.Prome Minister a keda sumamente impreciona y inspira cu e dedicacion di tanto e docentenan y e muchanan. Ta di admira con scolnan ta pone asina tanto tempo pa haci un bunita celebracion di Dia di Himno y Bandera. Nan a demostra cu e amor pa nos baranca tan stima ta asina grandi cu no tin nada pa kibr’e.