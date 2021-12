Un cantidad di hotel di ATSA a colabora den organisa un atardi di actividad na Imelda Hof riba

diamars, 23 di november 2021. E organisacion kier a haci algo special pa e muchanan, den conexion

cu Imelda Hof su 67 aniversario, y tambe e dianan di fiesta venidero.

Dos tayer a wordo ofreci, uno enfoca riba arts & crafts cu Creative Kids Club bao direccion di Joasy van der Biest. E proyecto Art In A Box, Joasy ta splica, ta parti di e concepto Mind Your Mind cual ta diseña pa promove salud mental den muchanan, siñando nan con pa trata cu nan emocionnan. E muchanan a disfruta tambe di un wega di futbol, patronisa pa Aruba Soccer Academy, bao liderazgo di David Abdul, cual a provee hopi accion y interaccion. E academia tambe a haci un donacion di keds di futbol nobo na e muchanan.

Lyonel Dirks tambe tabata presente, kende a comparti su discurso di motivacion cual a wordo bon ricibi,

y Old Fisherman’s a sirbi algun platonan delicioso. Playa Linda Beach Resort a entrega algun tas cual a wordo brinda por medio di bishitantenan generoso kende a participa den e proyecto Pack For A Purpose, un programa cu e resort mes ta encarga di dje. ATSA ta gradici e patronisadornan den e spirito di nos no por a haci esaki sin boso: Costa Linda Beach Resort, Casa del Mar, Amsterdam Manor Beach Resort, Playa Linda Beach Resort, Aphiarealty.

E muchanan a pasa super bon y tabata contento di por a participa y cu hende a corda riba nan. ATSA orguyosamente a organisa un evento di servicio comunitario cu tabata bon atendi bao di e slogan di DREAM BIG, curashando e muchanan pa habri nan hala y sigui soña y aspira, apesar di tin comiensonan dificil.

Intencion di organisacionnan di ImeldaHof

E obhetivo di e hogar ta pa ofrece shelter temporario y guia na muchanan y hobennan kende pa un variedad di motibo no por a keda biba mas na nan mesun cas. Den mayoria caso te cu por yuda nan cu nan mesun famia of otro familiarnan, of un famia adoptivo cu por tuma nan. Algun di e motibonan ta mental, fisico y abuso sexual, negligencia, abuso di alcohol of droga di e mayornan.

Tocante ATSA

Vacation Ownership na Aruba ta hunga un rol hopi importante cu mas o menos 40% di nos acomodacion total di inventario hotelero ta consisti di unidadnan di Timeshare. Na 2022, vacation ownership lo celebra 45 aña manera un segmento exitoso dentro di e isla su industria turistico. Danki na doñonan fiel, e ocupacionnan halto pa henter e aña largo sosteni di e 16 timeshare resorts riba nos isla ta hopi biaha e envidia di varios otro competidornan Caribense, cual tambe a yuda e isla economicamente durante momentonan dificil.

Comments

comments