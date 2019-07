Muchanan di FAVI ta crusa e brug pa un etapa nobo

Ocho alumno den educacion regular basico y cu alaves ta cliente di FAVI ta termina nan aña escolar exitosamente y ta crusa e brug pa un etapa nobo.

Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita (FAVI) a prepara nan mes intensivamente durante hopi aña y muy in particular pa e aña escolar 2018-2019 y awe por mira e gran logro di nan cliente.

Tur e alumnonan cu a wordo guia door di FAVI, si tur, a sea bai over of a slaag.

E aña escolar tras di lomba FAVI su muchanan a marca historia y a habri caminda pa tur mucha cu limitacion di bista. No ta paso bo tin limitacion di bista ta difini bo inteligencia.

Pa prome biaha den historia di FAVI dos cliente completamente ciego ta cuminsa enseñansa regular basico for di 1ste klas y ta termina 6de klas. Casiene Tromp di Colegio Santa Theresita y Gabriel Maduro di St. Anna School. Tur dos alumno lo bai sigui nan enseñansa na Colegio San Nicolas (HAVO).

Cinco otro cliente di FAVI cu limitacion di bista tambe ta termina nan ultimo aña di scol basico cu exito y lo drenta MAVO, HAVO. Tambe FAVI ta hopi orguyoso di su cliente Shenely Tromp cu a gradua di MAVO , Colegio San Antonio cu intencion pa sigui su studio na EPI. Tur e otro muchanan a bai over pa un otro klas.

FAVI no por keda sin yama danki pa e bon cooperacion di cada scol cu a tuma e reto grandi pa guia e alumnonan aki.

FAVI ta tuma e oportunidad aki pa gradici Gobierno di Aruba, SKOA, DPS, Examen Bureau, Dienst Inspectie van het Onderwijs, tur e scolnan cu a guia nos muchanan, asistent Analisa Leest, asistent Jovelle Castro, asistent Zenia Loefstop, asistent Carolina Arends tur e juffrouwnan den klas, mayornan, familiarnan, sponsornan, Service Clubs, Feria Social (2015), CEDE Aruba, tur coleganan di FAVI cu di un of otro forma a guia e muchanan y nan mayornan y por ultimo nos maestronan di FAVI, juffrouw Meredith Faarup-Laclé y Nina Fernàndez-Werleman y

q.e.p.d. Rina Croes-Tromp

E Tabata un reto sumamente grandi y nan a logra. Awor e reto ta sigui!

Si problema di bista toca bo yiu, sa cu FAVI tey pa guia bo yiu y sostenebo den e proceso!

