Muchanan cu ta drumi menos ta core risico di bira malo mas lihe

Un mucha cu un soño poco saludabel por converti e bida di henter un famia den un problema. Y si e no descansa bon durante anochi, e ta core risico pa sufri di problemanan den su desaroyo y den su conducta, loke por deriva den stress familiar.

P’esey ta asina importante pa vigila e calidad di soño di un mucha. Ta necesario pa e drumi bon anochi y cu, den algun edad, tuma siesta durante dia. Y pa e vigilancia ta efectivo, e mayornan mester siña reconoce e problemanan cu un mucha por presenta durante soño y sa con pa resolve nan. Di e tarea aki ta depende pa evita problemanan mayor, por ehempel diabetes, un mayor riesgo di lesion, hipertension, obesidad y depresion.

Obesidad y diabetes

Di acuerdo cu estudionan reciente, muchanan cu ta drumi poco por ta den riesgo di padece diabetes tipo 2. E hayasgo aki a wordo haci caba den adulto y te awor aki e conexion tabata poco studia den mucha.

Sin embargo, investigadonan Britanico a studia 4525 mucha, cual edadnan tabata varia entre 9 y 10 aña y e origen etnico varia. Den promedio, mayornan a wordo nforma cu muchanan tabata drumi dies ora pa anochi, 95 por ciento di nan tabata drumi entre ocho y 12 ora.

E estudio, publica den Pediatrics, a descubri cu mientras menos ora di soño nan tabata tin, mas probabilidad nan tabata tin cu e mucha lo presenta un indice di masa corporal mayor, mescos cu e mayor resistencia na insulina y lecturanan di glucose mas halto. Tur e factornan di riesgo aki pa diabetes tipo 2.

En general, incrementa e duracion di soño durante siman pa un ora ta asocia cu un disminucion di 0,2 di IMC y di tres porciento na resistencia na insulina. E rasonnan di e relacion ainda no ta claro, pero investigadornan ta sugeri cu e poco soño por afecta e regulacion di apetit, loke ta provoca come en exceso y ta conduci na obesidad. E estudio observacional aki no por establece un relacion di causa y efecto.

