Diasabra pasa di 9’or di anochi polisnan a keda informa for di habitantenan di Dakota cu na e crusada di Dadelstraat y Patiastraat tin algun hoben ta tirando boter y piedranan riba cas di hende. Di biaha unidadnan policial a keda dirigi pa e sitio. A bin topa cu un cantidad di 5 hoben, 3 homber y 2 mucha muhe. 4 ta menos di edad menos 1 cu ta e chauffeur.



Polisnan a papia duro cu e hobennan aki y tur ta biba leu for di e area, polis a listra nan tur y durante un listramento den e auto a bin topa cu dos cuchiu y tambe un grinder. Polis a tuma esakinan den beslag di biaha y a tuma dato di tur e hobennan aki y corenan for di e sitio.