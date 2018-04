Mucha ta tira su mama na estado den lomba

Shaneque Thomas, di 21 aña, tabata para dilanti di un tienda na Merillville, Indiana, ora cu el a ricibi e tiro den lomba.

Testigonana a altera autoridadnan. Un rato despues, Thomas a wordo traslada pa hospital. Su condicion ta critico, pero stabiel. Entre tanto, Brazier a wordo deteni, acusa di e pone e menornan den peliger.

Tata di e mucha, Menzo Brazier, lo a laga e arma di 9 mm na e parti mei mei, entre e dashboard y e sienta dilanti, prome cu el a baha di e auto pa bay den e tienda.

Segun autoridadnan, e accidente nunca mester a pasa.

E mucha lo a pasa dilanti y a haya e arma, y esaki ta tira pa eror. E bala a pasa door di e sienta, heridando su mama den e parti ariba di su pecho.

Testigonan a wak e muhe cay na suela den e parkinglot despues di a sali for di e auto.

“E arma tabata poni na un luga cu no ta safe, e accident nunca mester a pasa. E arma mester tabata warda, e no mester tabata carga”, Joe Petruch, hefe di polis di Merrillville, a bisa.

“Nan ta kere cu ta un co’i hunga y mi ta sigur cu esey ta loke e mucha di 3 aña siña”, Petruch a sigui bisa. “Cosnan asina no ta pasa di un dia pa otro”.

E mucha muhe di 3 aña y su ruman homber di 1 aña, cu tambe tabata den e auto, a resulta ileso di e sucedido aki. Nan a wordo poni den custodia di servicionan social.

Fuente: https://www.infobae.com

