Mucha ta huy di su mama ora cu e no a reconoc’e

TEXAS, Merca- Cerca di 2500 mucha a wordo separa di nan mayornan door di gobierno Mericano, despues cu e famia a drenta e pais den forma ilegal, via Mexico. Door di e conmocion mundial di e imagennan di e centronan di detencion, e gobierno di Trump a bin bek ariba e decision aki y a priminti di cu e menornan lo bolbe bek cu nan mayornan. E proceso no a wordo completa ainda, pero incluso ora cu esaki tuma luga, e alteracionnan genera den e famianan por ta teribel.

Esaki por wordo demostra pa un video viral, graba pa un ekipo di Univision na e aeropuerto di Houston, Texas. Riba e video por wak con e baby Sammy, di tres aña, ta rechasa su mayornan na momento cu nan bolbe encontra, despues di casi tres luna y mei di separacion forsoso.

Segun e tata, Ever, a informa, mas di shen dia pasa, na april, e famia a wordo deteni ora cu nan a drenta Merca den nan exodo for di Honduras, e hogar cu nan a bandona door di violencia. Ora cu nan tabata drumi, un di e guardianan a yega cerca di nan y a bis’e cu e mester presenta dilanti di un hues di migracion, pero pa nan laga e mucha drumi, ya cu no tabata bale la pena pa lanta e mucha, djis pa haci e tramite aki.

E mama di e mucha a purba yega cerca di su yiu, buscando un brasa cu tanto e ta haya falta di dje, pero e mucha a huy di dje y a bay sinta den un skina. “Ever, ki pasa mi yiu”? , “mi yiu ta trauma”, “ami ta bo mami”, e mama ta grita desespera, den shock, incapas di compronde e actitud di su yiu. Su casa ta wak’e tristo, cu su otro yiu, den brasa.

Segun psicologo Angela Conway, e reaccion di e mucha ta normal, ya cu el a pasa pa un situacion di abandono emocional, cu e no por splica, ora cu e wak su mayornan.

Pero ainda e drama no a caba den e separacionnan famianan na Merca.

