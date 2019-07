Mucha ta fayece ora cu e ta wordo pusha dilanti di un trein

FRANKFURT, Alemania – Muere un niño de 8 años tras ser empujado con su madre a la vía del tren en Alemania

Mucha di 8 aña ta muri despues di a wordo pusha hunto cu su mama dilanti un trein

Un mucha di 8 aña a fayece dialuna despues di a wordo gedal pa un trein despues di cu un homber a pusha e hunto cu su mama for di e plataforma di e Centraal Station di Frankfurt (Alemania), medionan local a bisa citando informacion di e polis local.

E individuo, di origen Eritreo, a pusha un muhe riba e railsnan di un trein y despues a haci esaki tambe cu e yiu di e muhe. Mientras cu e muhe, di 40 aña a sobrevivi door di posiciona su mes mei mei di e railsnan, e mucha a fayece na e sitio. E agresor a purba tambe di mata un muhe di 78 aña di mes manera. E anciano no a cay riba e rails, pero si a resulta herida na su schouder.

Despues di e atake, e suheto a purba huy, pero el a wordo persigui pa algun testigo y despues a wordo aresta pa polis.

E supuesto asesino lo ta biba na Suiza y el a yega Frankfurt hustamente algun dia antes, cu trein. E motibo di su accion no ta conoci, pero polis no ta kere cu e autor lo tabata conoce su victimanan.

Comments

comments