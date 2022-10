Dialuna anochi persona cu tabata den e parkeer plaats di save more na San Nicolas a scucha grito di un mucha saliendo for di un cas y ora a bay cerca a tuma nota cu tin huma ta saliendo for di e cas y a bati alarma di biaha na autoridad y e mucha a sali tur spanta.

Patruya di biaha ta presenta na e sitio y a drenta paden y constata cu ta e camber ta na candela y tabatin un mucha suso na cas. Brandweer a presenta di biaha unda bomberonan a drenta accion pa combati e candela di biaha, na final e tata tambe a presenta na e sitio y polis a combersa cune pa saca afo for di cuantor e mucha tabata suso na cas.