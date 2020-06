Diamars den careda di 8:30 mainta un mucha homber special a cana yega na un cas na Tanki Leendert pero e habitantenan no conoce mes di ey banda. A bati alarma na Polis unda patruya a yega di biaha pa mira kico ta pasando. Polis a bay cana cu e mucha den e bario pa wak si e ta reconoce su cas pero e no ta corda. Polis a papia cu e habitante unda el a yega pero tampoco nan no a mire nunca. No a keda nada otro cu polis a bay cu e mucha warda di Polis pa warda un persona reclama un mucha perdi.

