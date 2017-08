Mucha muhe ta bira malo door di e calor

Cuerpo Policial ta hibando un control riguroso den e area di hotel, tanto na pia como den patruya for di Divi Phoenix te cu Palm Beach Plaza. Durante nan control nan a bin econtra un mucha muhe sinta ariba acera cu no tabata sinti su curpa mucho bon y su tata tabata tene su pianan den halto. E agentenan policial a papia cu e tata y esaki a declara cu no ta prome biaha cu su yiu muhe ta sinti’e malo door di e calor. Segun e mayornan, e much muhe di 16 aña su presion a baha. A puntra e mayornan si mester yama ambulance, cual nan a nenga pero si a pidi pa un glas di awa. Despues cu e mucha muhe a bebe awa, el a sinti su mes mas miho y a bay cu su mayornan na un luga caminda ta mas fresco.

Por lo demas polisnan a constata cu hopi turista no ta haci uzo di e zebrapad pa nan crusa caminda y ta crusa unda cu ta. Pero polisnan a constata tambe cu e zebrapadnan for di The Mill Resort te cu Palm Beach Plaza ta blikia, dus ya esakinan no ta visibel mas.