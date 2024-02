Diamars atardi rib’e caminda di Savaneta pabou di do it center un mucha muhe hoben tra’i stuur di un nissan march no a regula su velocidad y distancia a dal tras di un kia sportage basta duro. Debi n’e impacto a laga e chauffeur femenino den e kia sportage cu dolornan na cabes y curpa. Polis di trafico y ambulance a presenta di biaha.Paramedico a brinda asistencia n’e señora cu no tabata por a para riba su pia debi n’e sla e cabes tabata draai bastante y tabatin mester di atencion medico.

Polis di trafico momento a bay puntra e hoben di e march pa rijbewijs e no por a demostra esaki y a haya su multa di biaha pa core auto sin tin rijbewijs mes.