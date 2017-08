Mucha muhe Hindu di 10 aña na estado no mag aborta

INDIA – Na India tin un disgusto pasobra un mucha muhe di 10 aña, a sali estado di su violado, y corte no kier pa e haci abortus. Abortus despues di 20 siman di embaraso no ta permiti den e pais, y e mucha tin por lo menos 32 siman na estado.

E mucha muhe en cuestion ta wordo ilustra como uno contento, pero timido, door di conocinan, segun descripcion di BBC. Su materianan faborito na scol ta Ingles y Wiskunde, y e gusta pinta. Aunke cu e ta saludabel, e ta kehando pa tres siman largo di dolor na su barica.

Riesgo di salud

Su mayornan a hib’e dokter, unda cu a bin resulta cu e ta na estado. Tabata un sorpresa pa nan, pasobra nan no a ripara nada na nan yiu muhe. Fuera di esey, nan no por a imagina cu den nan pesadiya mas feroz, cu nan yiu muhe di 10 aña lo a sali na estado.

Toch e mucha muhe no mag di haci abortus. Corte Supremo na India a puntra dokternan si pa haci abortus of no pa un mucha muhe lo ta sigur, pero esakinan ta haya cu ta un riesgo. Sin detayenan medico, corte a bisa cu e abortus no ta bon p’e.

Viola door di su omo

Aparentemente e mucha muhe a sali na estado, despues cu su omo a viole den varios ocasion. E mes no sa kico ta pasando. “E ta un mucha muhe hopi lief, e no tin idea kico ta pasando cun’e,” un persona a bisa cu ta papia regularmente cun’e, a bisa BBC. Su mayornan a bis’e cu tin un piedra grandi den su barica.

Fuente: www.rtl.nl