Mucha muhe di 19 aña pa mas cu un aña caba mara na cama

Un mucha muhe di 19 aña di edad tin ya caba mey aña, 24 ora pa dia mara na cama den un hospital psychriatico. Den un video traha dor di dje mes cu a wordo poni den aire dor di e programa “Zembla”, e ta laga mustra kico e ta pasando aden. E mucha muhe cu pa via di infus ta ricibi cuminda p’asina e keda na bida pasobra e ta un peliger pa su mes. Tempo cu e tabatin 11 aña el a cuminsa sufri di anorexia y cu e añanan su situacion a bira pio. Asina su mama a declara den e programa di television. “El a cuminza corta su mes y tambe guli glas”, asina e mama a declara. E situacion, dado momento, a cuminza bira pio cu a haci e mediconan di e hospital a dicidi pa mara e mucha muhe y esaki ta andando pa casi un aña y mey. Den e video e mucha muhe di 19 aña ta conta tur cos cu ta pasando cune den e hospital. “E situacion ta hopi dificil y mi ta hayando for di un aña y mey caba cuminda via infuus pero esey mester t’asina pasobra sino mi ta muri”, asina e mucha muhe a declara. “Mi kier ta liber y no mara mas pero mi ta un peliger pa mi mes. Esey ta henter e problema”, e mucha muhe di 19 aña a sigui bisa. Segun e ta bisa cu debi na e situacion aki, e ta birando mas y mas malo. E mama di e mucha a bisa tambe cu ningun otr clinica kier tuma su yiu muhe. Y ya caba a tuma contacto cu mayoria di nan rond Hulanda y cu nan ta haya e caso di aki demasiado compleho y ningun di nan kier core e risico. Te hasta e clinica caminda e ta interna na e momentonan aki ta bisa cu e mester bai pasobra nan no por sigui trate mas. Esaki pasobra e personal no por soporta e situacion mas di e mucha muhe aki di apenas 19 aña. Segun e clinica e mucha muhe a rici i full e tratamento caba y ta cla pero e mama ta bisa otro cos. Segun e mama su yiu no a ricibi e tratamento adecuado. Expertonan cu a mira e video aki a reaccion den forma di asombro. Segun e experto, Greta Noordenbos cu e tipo di cosnan aki ta haci cu e patient ta bira mas y mas trauma y ta bai mas y mas atras.

