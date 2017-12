E mucha muhe di 14 aña E.Martis cu desde diasabra siman pasa a sali for di su cas anochi y no a regresa bek e mayor a logra localise. Diasabra atardi e mayor ta haya yamada di un persona cu e mucha muhe a presenta na e cas na Seroe Patrishi y no tabata comunica mes cu ningun hende. Polis tambe tabata presente pa tuma datos y e mama contento cu su yiu muhe ta sano y salvo y bon di salud. Di biaha a busca e contactonan necesario pa e mucha muhe por bay Boneiro urgente pa haya su tratamento.