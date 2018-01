Mucha muhe cu a feita su cabey ta wordo castiga door di su scol

LONDON, Reino Uni- E responsabelnan di e scol Mounts Bat Academy di Cornualles (Reino Uni) a castiga Niamh Baldwin, un adolescente di 14 aña pa a feita su cabes cu finnan benefico.

E hoben a haci donacion di su cabey na Little Princess Trust, un organisacion cu ta fabrica peluca pa muchanan cu ta perde nan cabey door di tratamentonan contra di cancer na cual nan ta wordo someti.

Sin embargo, autoridadnan di e centro educativo aki no a tene su obranan di caridad na cuenta, ora cu e la bin bek scol despues di vakantie di fin di aña, nan a aisla Baldwin den un aula pa infringi e normanan y a indica na dje cu e mester a pone un lenso ariba su cabes.

Anneka Baldwin, mama di e mucha muhe damnifica, a aremete contra di e scol riba su cuenta di Facebook pa a pone su yiu sinti “asina malo”, e persona mas fuerte, balente y increibel cu mi a conoce, di cual e ta sinti su mes “hopi orguyoso”.

Di su banda, e directora di e scol, Sara Davey a recorda cu “tur e studiantenan tabata sa cu esaki ta e politica for di scol” y a defende cu e adolescente a viola e regla y a merece su castigo pa cu esaki, segun Daily Mail.

Fuente: https://actualidad.rt.com