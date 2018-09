Mucha local ta muri despues di a cay for di halto

AVENTURA, FL. (Merca) – Un hobencito a fayece despues di a cay for di e balcon di un high rise condo na Aventura, Florida, segun informenan suministra na nos redaccion.

Di biaha e hobencito a wordo transporta pa Joe DiMaggio Hospital na Hollywood den condicion critico. Pero mas laat a drenta e informe cu e hobencito a fayece na hospital.

No ta conoci for di ki haltura, of for di cual piso e hobencito lo a cay, pero autoridadnan ta supone cu lo ta un di e pisonan mas halto, posiblemente e dak.

Informe cu a yega na nos mesa di redaccion ta cu ta trata di un hobencito local, di fam F., di apenas 9 aña.

Manera cu nos haya mas informacion, nos lo trece esaki pa nos lectornan.

