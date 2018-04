Diaranson merdia un mucha homber jong ta drenta Little Switzerland na Paseo y pidi e personal cu e kier wak un holoshi. E personal ta saca e holoshi for di e showcase pa mustra e cliente y manera e hoben a haya e holoshi den su man pa wak el a ranca un careda sali pafo y bay direccion nort. Nan a purba core su tras pero a perde for di bista direccion di e hotel. Polis y recherche di strand a presenta pa tuma e denuncia debi cu ta un holoshi basta caro mes.

