Mucha inmigrante di 7 aña ta muri door di deshidratacion den centro di detencion

NEW MEXICO, Merca – E Oficina di Aduana y Proteccion Fronteriso di Merca diahuebs a anuncia e morto di un hobencita Guatemalteco di solamente shete aña. E menor a fayece door di deshidratacion y “shock” den e centro di detencion di Border Patrol, caminda cu e tabata deteni despues di e crusa e frontera entre Merca y Mexico di manera ilegal, hunto cu su tata y un grupo di migrantenan, segun The Washington Post.

E mucha y su tata a wordo deteni dia 6 di december den e parti sur di e ciudad di Lordsburg, New Mexico. Nan tabata forma parti di un grupo d 163 migrante cu a acerca nan mes na e agentenan pa entrega nan mes.

Mas di ocho hora despues di e detencion, rond di 6 or y 25 di dia 7 di december, e mucha a cuminsa haya convulsionnan. E ekipo medico di emergencia a yega lihe y a descubri cu e mucha tabata tin keintura di 40 grado, y sin informenan, e tabata tin varios dia sin come ni bebe.

El a wordo traslada den helicopter pa un hospital di El Paso, unda cu el a sufri un paro cardiaco, cu dokternan a reanim’e. Sin embargo, nunca el a recupera y el a muri menos di 24 hora despues di su ingreso.

E Oficina di Aduana y Proteccion Fronteriso ta investigando e caso pa sigura nan mes di cu e agentenan a cumpli cu tur e procedimento necesario, mientras cu e tata di e menor ta na El Paso, sperando ariba un reunion cu e representantenan di e Consulado di Guatemala.

No ta mucho cla si e anochi cu e mucha a bira malo, e agentenan di Border Patrol a duna e mucha awa y cuminda, of lo a haci un chekeo medico, cu ta un asistencia tipico cu sa duna migrantenan,

E vocero di e Oficina di Aduana y Proteccion Fronteriso Andrew Meehan a expresa su condolencia di parti di e agencia na e famianan di e menor y a sigura cu e agentenan a “haci tur lo posibel pa salba bida di e mucha bou di circunstancianan hopi duro”.

Comments

comments