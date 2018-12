Mucha homber di 7 aña a wordo viola y mata na Colombia

Internacional: E mucha homber, Hans Tafur, a wordo haya morto despues cu di dia 22 di december a desaparece. Hans a bay keda serca su wela den e temporada di Pasco na San Diego. E wela a bati alarma ora su nieto no a yega cas. Autoridad di Colombia ofrece un recompensa pa esun cu sa di e paradero di e mucha homber.

26 di december nan a haya Hans morto den un rooi banda di e wela su cas.

Na prome instante a kere cu Hans a muri un morto natural, e lo a perde balansa cay dal su cabes. Autopsia a demostra lo contrario. Hans a wordo hinca cu arma blanco den su pulmon y curason. Hans a wordo viola tambe segun autopsia.

E pueblo di Samana Colombia ta di luto. E alcaldesa Sra. Ines Cardona ta pidi pa tur hende pa cuida e mucha nan. No laga nan nan so, no pensa cu den un pueblo cos nan asina no sa pasa paso e ta pasa. Guia nan pa nan no bai cu hende straño y semper bo mester sa unda nan ta sin importa e ora of parti di dia.

