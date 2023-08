Un mayor tabata lucha cu nan yiu for di e prome siman di juli cu a bira malo haya keintura y a bay imsan pa haya atencion medico y te hasta bishita nan dokter di cas pa haya remedi pero e mucha muhe di 6 aña tabata bira mas malo dia pa dia.

E famia a lucha cu e yiu pa tres siman largo te hasta dolornan fuerte na pecho e tabata haya y e prome 3 dia di augustus 2023, e mayornan no por a wanta mas te cu e criatura a bay hospital y a keda interna cu urgencia debi cu e keintura tabata halto y no tabata hala rosea bon.

Masnoticia a haya e informacion aki for di famia con e procesonan a bay for di prome dia te ultimo dia na hospital. Na hospital e prome dianan dokternan a saca sanger pa haci diferente test y na prome instante a kere cu e criatura tin un bacteria y no sa kico e ta. Debi cu tin mas persona interna den hospital cu un bacteria cu no por saca afo y tin warda resultado for di Hulanda.

E mucha a bira asina critico cu e no tabata come y tabata drumi mas tanto. Pero e ultimo dia cu tabata diadomingo 6 di augustus atardi dokter ta informa e mama cu e mucha su test a sali negativo pa bacteria. Mientras for di merdia caba a haci e tramitenan pa un air ambulance sali di Bucaramanga pa busca e mucha 6’or atardi, debi cu na Aruba no por a opere pa haci e oepracion delicado pa cu su pulmon cu ta yena cu “slijm”.

Famia a presenta pafo di hospital y asina a yama e mucha chikito te despues. E mama tambe a presenta na Aeropuerto priva, ya cu for di 6’or di air ambulance a baha y pa 8’or nan a yega Aeropuerto.

Dialuna a compronde cu operacionnan a cuminsa di biaha cu a dura basta ora, y a haya e chikito su pulmno contamiga na poes, cu ta indica cu na Aruba tin un griep pisa cu si bo curpa no ta wante bo ta fayece. Nos a keda informa cu e mucha su operacion a bay bon dokternan a logra di saca tur e poes di e griep pisa cu tabatin den e mucha su pulmon.