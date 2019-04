Mucha di 4 aña ta tira su ruman muhe den cabez

GEORGIA, Merca – Un mucha muhe di 6 aña a perde su bida e siman aki, ora cu su ruman homber chikito accidentalmente a tir’e den cabes. Esaki a tuma luga den e estado Mericano, Georgia.

E mama di e muchanan tabata tin problema cu su auto, cu no tabata kier a start. El a baha for di auto pa wak kico ta e problema. Un rato despues e ta skucha un tiro for di den e auto.

Durante e investigacion policial a bin sali na cla cu e ruman homber chikito, di 4 aña a coy a arma for di den e dashboard y ta kita e lock. Un bala a gara e ruman muhe den cabes.

Millie, di 6 aña, a wordo transporta pa hospital. Dos dia despues e ta bin fayece a consecuencia di e tiro.

“Nos curason ta kibra”, segun e comisario Gary Gulledge. “Nos kier corda tur hende pa descarga e armanan y ponenan den un luga sigur leu di unda muchanan por hayanan y asina preveni cu esaki no pasa nunca mas”.

Un recaudacion di fondo ariba crowfunding pa yuda e famia di e mucha, a logra recauda casi 350 mil dollar.

