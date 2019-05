Mucha di 3 aña ta keda su so riba beach mientras mama ta den lama

Durante cu e patruya tabata pasando ariba e caminda dilanti Eagle Beach, na altura di Screaming Eagle, nan ta wak un much adi mas o menos 3 aña su so ariba e beach, hungado cu su co’i hunganan. Polisnan a puntra e mucha pa su mama, pero e no por a contesta naeda. Polisnan a hiba e criatura pa e beach & pool attendant y a puntra e persona aki si e por a wak mama di e criatura. Na e momento ey, e mama ta sali for di lama. E mama a declara cu e yiu no tabata kier a drenta lama y p’esey a laga e mucha atras ariba e beach. Polisnan a papia duro cu e mama, a splik’e ariba e peligernan di laga un mucha so so atras. El a mustra comprension y a bisa di lo no sosode mas.

