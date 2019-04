Mucha di 3 aña bandona na frontera Mexicano- Mericano

TEXAS, Merca- E agencia federal di Aduana y Proteccion Fronteriso (CBP) a bisa cu e mucha homber chikito, localisa diamars mainta, a wordo “bandona” pa un grupo di supuesto inmigrantenan ilegal cu a crusa pa Merca for di Mexico, cerca di Brownsville, Texas.

Agentenan di Merca a haya e mucha di mas menos 3 aña yorando den un campo di maishi na e frontera cu Mexico, cu su nomber y un number di telefon scirbi den su sapato.

E agencia federal di Aduana y Proteccion Fronteriso (CBP) a bisa cu e mucha, haya diamars mainta

“Ora cu e agentenan a purba intercepta e grupo, e supuesto stranheronan ilegal a spart for di otro den e campo di maishi”, CBP a bisa den un comunicado.

E mucha, cu tabata “su so y yorando”, a wordo descubri durante un patruyahe y a wordo hiba pa un hospital local, unda cu a keda determina cu e ta den bon condicion, e comunicado ta sigui bisa.

Esfuersonan pa localisa su famia te cu awo no a duna resultado.

E menor, cu no ta papia suficientemente cla como pa comunica, ta wordo atendi den un centro di CBP y lo wordo entrega na e Departamento di Salud.

Segun CBP, agentenan di patruya fronteriso na maart a detene mas di 92 mil persona na frontera Mericano, compara cu e mas di 66 mil na februari. Entre e detenidonan na maart tabata tin 8.975 mucha sin compañante.

Presidente Donald Trump a bisa diaranson cu Merca lo manda soldaatnan arma na e frontera sur despues di cu soldaatnan Mexicano recientemente a “tira” ariba tropanan Mericano, intensificando e guerra verbal cu Mexico.

Trump, cu a haci inmigracion e centro di su menashe na votadonan conservador, a bisa tambe cu “un caravana grandi di mas di 20 mil persona”, ta avansando a trabes di Mexico rumbo pa Merca.

