Mucha di 11 aña ta tira su mayornan adoptivo mata

NEW HAMPSHIRE, Merca- E caso di tiroteo caminda cu James y Lizette Eckert a muri, a causa conmocion na Alton, New Hampshire mei mei di e luna di maart. E informacion a bira publico despues di cu e mucha di 11 aña lo a wordo acusa di ta autor di e crimen. Na e momento ey, e identidad di e menor no a wordo revela. pero e pastoor di e famia a revela cu tabata un di e yiunan adoptivo di e matrimonio.

E pastoor di famia Ecker, cu tabata miembro di e culto, a conta na medionan cu e menor sospechoso tabata un di e dos yiunan cu e matrimonio a adopta na 2010. E reverendo Sam Hollo, amigo tambe di James, a bisa cu e pareha a adopta e dos muchanan for di un orfanato di Rusia, tempo cu ainda nan tabata baby.

Según informacion di e agencia di adopcion, KidsFirst Adoption, cu sede na Indiana, e matrimonio Eckert a stop di informa tocante e crecemento di e muchanan, tres aña despues di e adopcion, a pesar di cu Rusia, pa ley, ta exigi actualisacionnan anual.

Tanto e dos muchanan adopta como e yiu biologico di Eckert tabata haya ‘homeschooling’ (educacion escolar na cas). James y Lizette, ambos chiropractico di profesion, tabata tin un historia largo di problemanan financiero, segun informacionnan publica pa The Boston Globe. Como parti di e educacion den cas, e rumannan Eckert tabta studia bijbel y tabata cuida di e animalnan den e granja. Riba e propiedad aki no tabata tin television.

E autopsia a revela cu ambos a muri di un solo bala. Polis a haya e curpa sin bida di Lizette ora cu nan a yega na e cas y James a muri poco despues na hospital. E mucha di 11 aña, ta deteni, acusa di asesinato di segundo grado pa e ley hubenil di New Hampshire.

