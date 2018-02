Mucha di 11 aña ta duna lus na yiu di su ruman homber

MADRID, Spaña- Ora di subi den ambulans cu a hib’e pa e hospital Virgen de la Arrixaca na Murcia, mayornan y e menor, tabata keriendo cu ta trata di un “problema di stoma grave”. Sin embargo, despues di un checkeo y algun test, a keda comproba cu loke e mucha tabata sinti ta dolornan di parto.

Tur e sucedido aki a tuma luga diabierna na Murcia. E mucha ta di un famia di inmigrantenan Boliviano y e tin solamente 11 aña. Fuentenan sanitario consulta a sigura cu “e mucha no mester a pasa pa camber di operacion, pero a duna luz di forma natural, na un baby mucha homber”. Segun fuentenan sanitario, e menor a duna luz na un mucha homber ambos ta den bon estado di salud.

E caso ta mas grave ainda, ya cu segun informacionnan, “ni e mucha muhe ni niun miembro di su famia no a bisa cu e tabata na estado y ora cu nan a puntranan pa esaki, nan a bisa cu nan no tabata sa”. Segun testigonan, “familiarnan encarga cu e mucha a pidi pa hib’e pa emergencia, den ambulans, pasobra cu nan a pensa cu e por tabata tin problema di stoma of algun malesa grave cu tabata dun’e dolornan fuerte”.

Siguiendo protocol di hospital, polis a wordo poni na altura y servicionan social tin e caso bou di investigacion.

Un unidad di e Grupo di Menornan a bay e hospital materno- infantil, unda cu menor ta hospitalisa ainda pa asina haya sa mas di e caso y determina si tin algun responsabilidad delictivo den e hechonan.

Un di e liñanna di investigacion ta si e tata di e baby por ta un menor tamb, di 14 aña, cu na e momento di e sucedido tabata tin `13 aña (por lo tanto no por wordo acusa) y ta famia di e mama hoben. E tata en cuestion lo ta ruman homber di e mama.

Di otro banda, e inspeccion educativo a pone su mes den contacto cu e centro educativo di e menor di 11 aña y a ofrece un programa di atencion domiciliario, cu ta consisti den duna atencion educativo na e menor na cas, pa motibonan di salud.

