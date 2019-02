Mucha di 11 aña na estado, victima di violacion obliga na duna luz

TUCUMAN, Argentina- Un mucha di 11 aña cu a sali na estado despues di a wordo viola, a wordo obliga duna luz cu 23 siman di gestacion mediante cesarea den e hospital Eva Peron di e provincia di Tucuman (Argentina), segun TN, pero na opinion di e organisacion Ni Una Menos di e districto aki, e operacion aki a wordo realisa sin e aprobacion di e famia cu a solicita un abortus.

“Nan a expone na un tortura di dos luna, nan a oblig’e na haya yiu. Nos ta exigi pa e funcionarionan implica den e violacion di e derechonan di e menor wordo investiga y expulsa di nan cargonan”, e agrupacion a bisa ariba nan pagina di Facebook. Di otro banda, asociacionnan estudiantil y colectivonan feminista en general a organisa protestanan dilanti di e sede di e Sistema Provincial di Salud ( (SIPROSA) pa condena nan manera di actua.

E caso

E hobencita a sali na estado despues di a wordo abusa pa e pareha di su wela, un homber di 65 aña. E caso a sali na claridad un luna pasa, ora cu varios organisacion a haci publico cu e victima di abuso sexual y su famia ta sufriendo di presion di funcionarionan provincial pa evita e embaraso no desea.

Según denuncianan publico di e organismonan di derechonan humano, e hobencita lo a solitica pa haci un abortus di forma boluntario manera cu el a haya sa di cu e tabata na estado. Di mes manera, den e peticion tin un acta cu ta sirbi di evidencia cu e mucha a bisa: “mi kier pa nan saca for di mi curpa loke e homber bieu a pone”.

E estado provincial no ta reconoce sentencia di Corte Supremo

Diaranson a bira conoci via rednan social y algun otro corant un asina yama comunicado di prensa cu a wordo emiti door di e Ministerio di Salud Publico provincial, unda cu ta solicita cu “e procedimentonan mester continua pa asina salba tur dos vida”.

Comments

comments