Mucha di 10 aña ta victima di mas hoben di overdosis

MIAMI, Florida – Zuid di Florida no ta sali for di su conmocion. Un mucha di 10 aña, yama Alton Bank, a converti den e victima di mas hoben pa overdosis di droga.. E chikito tabata den 5de klas den e scol Frederick Douglas di Miami, cual comunidad a keda den shock. E hecho aki a tuma luga dia 23 di Juni ultimo,ora cu Alton tabata bayendo su cas na Overtown, Miami, ora cu el a pasa un atardi na e piscina publico. El a yega na pia, pero ora cu el a habri porta di su cas, su mama Shantell Banks, a nota cu algo no tabata bon. E mucha a cuminsa saca. Minuutnan despues, el a cay den otro. El a muri na caminda pa hospital.

Autopsia a mustra loke ningun hende a sospecha: e mucha di 10 aña tabata tin den su organismo fentanyl, un droga cu ta 50 biaha mas poderoso cu heroina puro y 100 biaha mas cu morfina. E tin su uzo medico: e ta wordo provee na pashentnan cu cancer avansa pa alivia nan dolor. E narconan ta mescl’e cu heroina, haciendo esaki un cocktail mortal.

Overtown ta un di e barionan mas castiga pa e epidemia di droga na Florida. E droga ta asina mortal cu 300 persona a muri na 2016 pa motibo di overdosis. Hasta cachonan entrena pa haya droga a enferma gravemente ora di holenan den operativo.

Investigadornan, sin embargo, no por determina ki ora Alton tabata den contacto cu e droga cu ta yega for di Mexico y ta preocupa autoridadnan sanitario mericano. Detectivenan ta hibando tres siman tratando di establece si e chikito a consumi’e durante su estadia na e piscina of na caminda pa su cas. Esey si: no ta descarta pafo di su cas. “E tabata hungando riba caya, manera cu nos tabata kier pa cualkier mucha haci. Nos ta spera cu ansha pa un hende dal un paso dilanti y yuda nos resolve e teribel morto aki,” fiscal Katherine Fernandez Rundle a bisa. Y el a añadi: “Por ta e por ta mishi cun’e, simplemente. E por tabata den un serbete na e pool. Nos no sa.” Pa e profesor Gary Franklin, di e Universidad di Washington, “fentanyl ta asina potente cu un coriente di aire ta suficiente pa por inhala varios dosis mortal.”

Fuente: www.infobae.com