Diadomingo merdia mayor ta informa polis cu su yiu chikito a sali for di cas na Mabon y no sa regresa bek y no sa su paradero. Mayor a drenta panico y hunto cu polis a cuminsa busca rond. Pero un bon samaritano a topa cu un mucha canando riba caminda di Mabon pa Brazil y a papia cune y a bay warda di Polis pa entrega esaki na Polis. A stop cu e buskeda y asina e mama a bay busca su yiu.