Dialuna atardi riba Caya Boes Orman “Arendstraat” ta sosode un accidente unda un auto a dal un criatura chikito cu a yega crusa caminda su dilanti inesperadamente. E chauffeur direccion pabou pasando riba e caya menciona un mucha a yega sali foi un cura di cas y e auto casi a trape. E mucha su curpa a dal parti dilanti di e auto y el a sigui bay. Ora di a scucha e grito mayornan ta sali mira kico a sosode y constata e mucha ta pafo riba caminda sin nan sa. Polis y ambulance a keda dirigi di biaha pe sitio. Paramedico di ambulance a brinda asistencia medico ne mucha. Polis di trafico a tuma dato di e accidente.