Diaranson anochi patruya di Oranjestad a presenta na un cas na Koningstraat unda cu un mama no por cu su yiu homber di 12 aña mas. E yiu a manda e mama for di unda e la sali y e yiu ta cy cosnan den cas pa bay bende. Ora e mama a bise e ta yama polis pe e yiu di 12 aña a bise polis no tin nada di bise. Polis a presenta na e cas y asina intermedia y papia debidamente cu e mucha.