Mucha a keda den shock: 2 aña di castigo pa psicologo cu a abusa di menor di edad

Awe a cay sentencia den caso di un Psicologo, Dimitri di Carlo, cu a abusa di un menor di edad, na mei 2020 el a mishi cu un mucha di 16 aña. E mucha a bay papia mesora y conta su mama di biaha kico a pasa, e mama cu sa con henter e situacion ta hinca den otro, a cana su caminda di biaha y bay haci denuncia na polis.

E no ta un psicologo di mucha. Den pasado el a atende un par di mucha como psicologo, pero no ta asina cu e tabata traha oficialmente na Aruba, ni via AZV of nada, dus e tabata priva y no ta conoci cu con hopi mucha e por a atende.

Esaki ta un bon voorbeeld di con un caso lo mester cana segun Lisette Gomes di Fundacion Lisette Gomes Stop Abuso Sexual di Mucha, door cu e ta un mucha cu ta na altura di kico ta abuso sexual di mucha, no mas tog el a cay den un shock na momento cu esaki tabata pasando, pero si a sa di papia y conta su mama kico a pasa. “Mi ta hopi orguyoso di e mucha pasobra na Aruba mayoria caso muchanan ta papia despues cu e caso a pasa, despues cu ya no tin prueba. Mi ta hopi orguyoso di su mama cu tin e conocemento riba e tema y tog por a papia di biaha”, segun sra. Gomes.

