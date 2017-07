Mucha a haya boet door di bende juice

LONDON, Inglatera – Cuater ambetnaar a pone un mucha muhe di cinco aña yora, door di boet’e pa su stand di juice. E mucha a bende un glas di juice na bishitantenan di e Festival Lovebox na London, cu a wordo organisa cerca di su cas. Esaki ta segun e portal digital Britanico, Sky News. Andre Spicer y su yiu muhe a habri e stand den vecindario di nan cas na Mile End, oost di London. Pa un prijs amigabel di 50 cent pa glas, e mucha a cuminsa cu yen di entusiasmo cu su prome negoshi.

No a dura largo cu e ambtenaarnan a spot e “negoshi ilegal” y a duna e mucha un boet di 150 pound (mas of menos 175 euro) pasobra e tabata negosha sin permiso.

“Pesey el a cuminsa yora y a bisa “mi a haci algo malo,” su tata ta conta. E mucha a keda rabia y tristo despues di e episodio.

“E tabata asina orguyoso cu su tienda chikito. Hopi zuur ta cu e mester a desarm’e.”

Vocero di e parti di ciudad Tower Hamlets, a declara cu e boet a wordo hala aden y cu lo bay brinda disculpa na tanto e mucha cu su tata. “Ta duel nos cu esaki a sosode. Nos ta spera cu nos ambtenaarnan uza nan sentido comun. Aparentemente aki esaki no a sosode claramente.”

Fuente: www.telegraaf.nl