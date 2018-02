Msgr. Gregory Bittman nombra Obispo di diocesis di Nelson

NELSON, Canada- Papa Fransisco a nombra Msgr. Gregory Bittman como Obispo di e diocesis di Nelson. Te cu reciente, Msgr. Bittman tabata obispo di Calderria y auxiliar di Edmonton.

Papa Fransisco a acepta e renuncia na e gobierno pastoral di e diocesis di Nelson (Canada) presenta pa Msgr. John Corriveau, franciscano capuchino.

Msgr.Gregory Bittman a nace dia 5 di Maart di 1961 na Hamilton, Ontario. Su formacion inicial a tuma luga den e Seminario Benedictino di Christ the King na Mission, British Columbia, caminda el a obtene su Master of Divinity. Despues el a traha den e hospital di Edmonton como verpleger. Siguiendo cu su estudio, el a obtene su licenciatura den Derecho Canonico na e Catholic University of America.

El a wordo ordena como pastoor dia 15 Augustus 1996.

Despues di su ordenacion, e tabata Administrador di e parokia Sacred Heart de Gibbons (1996-1997); pastoor di Our Lady of the Prairies di Daysland (1997-1999); pastoor di Christ the King na Settler, y di Our Lady of Grace na Castor (1999-2000); pastoor di Saint Agnes e Saint Anthony (2000-2001); canciyer di e Archidiocesis di Edmonton y miembro di e Colegio di Consultronan (2000). Na 2009 el a wordo nombra Vicario Hudicial.

Eligi como obispo titular di Calderria y Auxiliar di Edmonton dia 14 Juli 2012, el a wordo consagra dia 3 September siguiente.

