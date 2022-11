Cu HOPI FANFARIA Gabinete Wever Croes a anuncia cu un tono di celebracion cu nan a logra un surplus presupuestario pa anja 2023. Esaki ta indicativo pa locual ta spera nos pueblo pa e ana 2023 alabes ta confima mas medida doloroso riba nos pueblo. Esaki ta reaccion di Lider di Fraccion di AVP mr. Mike Eman despues di constata cu surplus lo worde busca for di saco di pueblo: aumento di BBO, dividendo di companianan di utlilidad cu ta haya e placa aki for di aumento di prijs di awa y coriente, no kier subsidia aumento di gas domestico, pago pa remedi, cobramento feroz di loonsubsidie cu ponemento di beslag, aanslagen di belasting ambtshalve cu no tin pia ni cabez; aumento di un cantidad di leges y otro medidanan.

E presupuesto di Gabinete Wever Croes ta sentencia nos comunidad na condicionnan social-economico devastador, manera nunca antes nos comunidad a experencia. Nos pueblo ta sufriendo na man di un Gobierno cu ta completamente desconecta cu e realidad cu nos pueblo tin cu biba tur dia. Den cada skina di Aruba nos ta tende e clamor di nos ciudadanonan cu costo di bida ta impagabel. Envez cu Gabinete Wever Croes presenta nos comunidad cu un ruta di alivio ta dicidi pa un biaha mas busca den cartera di nos ciudadanonan. Ta gaba cu gobierno lo tin surplus na 2023 mientras cu pueblo ta bibando den un deficit cruel.

SURPLUS CRUELMENTE RANCA

FOR DI SACO DI PUEBLO Y COMERCIO

Ya caba a introduci e medida di corta den pakete di remedi. Gobierno a indica cu lo impone un cobransa na nos pueblo na momento cu un enfermo acudi na botica pa ricibi medicamento. Nos pueblo mester paga pa ricibi medicamento. Preocupante ta cu esaki ta causando hopi dolor den nos comunidad y lo perdura pa ana 2023 mirando e hecho cu GABINETE WEVER CROES a implementa e medida aki y ta tene esaki vigente pa 2023. Ademas di e realidad doloroso aki, Gabinete Wever Croes a sigui cu nan maneho di medida y a utilisa nos companianan di utilidad pa castiga nos pueblo.

Nos pueblo ta wordo confronta cu recibo exorbitante di awa y coriente cu ta necesidad nan basico den cada hogar. E ta un inhusticia pa mira ciudadanonan ricibi redoblacion di nan quota di awa y coriente, mientras cu den prespuesto 2023 si ta anuncia cu ta bay ranca dividendo di miyones for di e companianan di utilidad. Gabinete Wever Croes lo ricibi den forma di dividendo un parti substancial di locual ta worde genera cu aumento di prijs di awa y cortiente. Nos hogarnan ta wordo sacudi pa medidanan cruel, mientras Gabinete Wever Croes ta celebra un surplus ariba dolor di un pueblo.

Un Gobierno insensibel pa e realidad socio-economico deplorabel cu nan a ocasiona, ta dicidi na un manera incensato cu lo impone un aumento di BBO cu 1%, entrante Januari 2023, como regalo di fin di ana pa nos comunidad. E medida aki lo ranca 160 miyon for di den cartera di nos pueblo. Tur pronostico ta indica cu esaki lo causa un impacto inflatorio manera nunca antes experencia cu lo tin como efecto mas pobresa den hogarnan y un paralisacion economico incomparabel. E ta tristo pa mira cu pa ana 2023 varios empresa mediano/chikito lo mester para nan actividad nan comercial, pa motibo cu Gobierno di Aruba lo bay exigi na un manera cruel e suma nan cu nan a otorga na “loonsubsidie”. Tin presupuesta pa ana 2023 cu lo ranca 50 miyon for di saco di empresanan cu a ricibi “loonsubsidie”.

A base di medida doloroso Gabinete Wever Croes ta busca pa registra mas entrada pa un surplus pa e ana 2023 pa sigui paga pa fiesta di “friends & family”. E accionnan aki lo causa paralisacion di nos economia, fracturacion di poder di compra y mas aumento exorbitante di e costo di bida pa nos ciudadanonan. Tur cifra di Centrale Bureau van Statistiek Aruba (CBS) ta indica cu nos comunidad ta biba den un deficit continuo. A wordo registra cu bestaansminimum ta AWG 2528 pa persona mientras cu salario minimo ta AWG 1815. Esaki ta constitui un deficit di AWG 715 tur luna den hogarnan di esnan cu ta cobra salario minimo.

Mientras cu pueblo no por paga pa remedi, cu nan awa y coriente ta wordo corta, mientras cu nan no por cumpra alimento basico mas pa motibo di prijs nan exorbitante, Gabinete Wever Croes ta propone na nos comunidad un presupuesto cu ta refleha un continuacion di nan maneho di medida. Gabinete Wever Croes no ta provee e pakete di alivio cu nos comunidad ta anhela, y ta escohe intencionalmente pa continua cu e maneho di medida cu ta causando sufrimento pa nos comunidad. Gabinete Wever Croes ta caba cu un surplus ariba dolor y custia di un deficit serca nos pueblo cu ta sigui sufri!. CAFT den su carta di 14 di juli 2022 a alarma pa e maneho devastador aki di Gabinete Wever Croes mustrando cu: “dekking wordt te veel gevonden in het verhogen van belastingen”. Den palabranan simpel Gabinete Wever Croes ta biba den saco di pueblo pa paga pa e fiesta di friends & family”. Tragicamente pa e pueblo di Aruba esey lo ta peor den 2023.