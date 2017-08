Mr. H. Figaroa: “E trahado falta conocemento di su derechonan laboral”

Abogado mr. Hose Figaroa a splica un poco mas tocante nan experiencia den e ultimo añanan en general tocante leynan laboral y loke ta biba den comunidad e ultimo añanan.

Hopi biaha tin cierto casonan individual y otro casonan en general. Pa loke ta nan casonan den Corte, ta trata di casonan individual. Pero como abogado di diferente sindicato y den nan caso nan ta abogado di sindicato FTA, cu ta den mayoria di hotelnan, bo ta haya problemanan mas generalden casonan di labor. Sigur ultimo tempo ta e issuenan cu hendenan cu ta wordo tuma di forma ilegal ariba contract di corto duracion, hendenan cu ta wordo poni na pia di trabao sin e permisonan necesario pa pro traha. tambe ta haya issuenan di orarionan di trabao, pagonan di overtime, etc. E problemanan ta hopi amplio. E problemanan individual ta mas tanto casonan di retiro, cosnan no ta cana corecto. Pero tin biaha ta haya casonan ta overlap otro, segun mr. Figaroa, caminda cu retiro ta wordo duna door cu trahadonan ta keha di cantidad di oranan cu ta wordo traha, condicionann di trabao cu ta wordo poni pa traha. E ta varia hopi.

Abogado mr. Hose Figaroa a sigui bisa cu loke ta sosode ta cu den mayoria caso , loke nan tin en comun ta cu e trahado aki na Aruba no ta bon informa di kico ta su derechonan. Tin un falta basta grandi di conocemento pa cu derechonan. No ta papiando aki di cu e trahado mester sa den tur detayes kico ley ta bisa, pero un trahado mester tin si un conocemento basico kico ta su derechonan. Esey falta hopi aki na Aruba. Sindicatonan ta haciendo diferente esfuerso pa purba organisa cierto charla y cursonan, pa duna e trahado poco mas informacion. Tambe ta purba haci esey via medionan social, via e pagina di Facebook di e oficina di Abogado, caminda ta purba di comparti decisionnan interesante pa trahadonan. Pero mr. Figaroa ta kere cu toch e ta necesario si pa e trahadonan na Aruba tin un conocemento mas miho di por lo menos e leynan basico, di derechonan basico cu nan tin di e forma ey cu nan por reclama tambe na momento cu cosnan no ta cana manera mester ta. Pa por reclama e trahado mester sa kico ta su derecho ta. Si e trahado no sa kico ta su derecho, e no sa ki ora e por reclama.