Bou di e pretexto di un Reforma Fiscal, desde 2018 Gabinete Wever-Croes I a lansa su prome atake contra e cartera di e ciudadano aumentando e BBO/BAZV di 3.5% na 4.5% y e introduccion di un tarifa adicional di1.5% cu a ser yama BAVP. Tur esaki cu e argumento cu pueblo lo mester paga bek inversion haci den infrastructura, specificamente e asina yama proyectonan PPP. Loke supuestamente tabata un crisisfheffing cu caracter temporario,a bira permanente. Ainda nos tur ta paga e 6% aki. Mas ainda, ta keda pone mas riba dje,” Parlamentario mr. Croes ta declara.

Despues di esaki pandemia a stroba e ehecucion di otro cambionan fiscal cu Gobierno, desde inicio di nan maneho na 2017, ya kier a introduci; entre nan, introduccion di BTW na Aruba. Finalmente, Minister President Evelyn Wever-Croes a mara Aruba na un serie di medida den acuerdo cu Hulanda y e Landspakket, te cu e no por cumpli manera palabra.

Awe Aruba completo, pueblo y comercio, ta enfrenta e introduccion di un BBO na frontera den forma di “hisa benta” paso cueste lo que cueste, mester cumpli cu locual prome minister a firma cu Hulanda, sin tene cuenta cu e consecuencia y impacto grandi riba e bida di nos ciudadano y bishitantenan; y sigur inaceptabel e forma iresponsabel cu ta tuma tur e decisionnan aki.

Tur e cambionan fiscal presenta door di gobierno y aproba cu sosten di nan coalicion den Parlamento, no a inclui incentivo economico of alivio permanente pa comunidad; al contrario, cu e inflacion mundial actual, e impacto di BBO na frontera riba nos importacion y turismo, lo por tin resultado solamente desastroso pa nos economia.

Contrario na cumpli cu locual a priminti, esta di hiba un maneho financiero responsabel, seis aña despues di ta na cabes di nos pais, Gabinete Wever-Croes ta sigui asota e economia di Aruba cu mas impuesto den un momento cu desaroyo mundial no ta na nos fabor, malgastando fondonan publico, sin inverti debidamente den economia y mucho menos inverti den optimalisa operacion di gobierno y nos sistema di colecta impuesto. Tampoco ta hiba dialogo debido y mucho menos discusion riba simplificacion di nos sistema di impuesto y optimalisacion di e departamento aki encarga cu colecta fondonan necesario pa Pais Aruba.

Parlamentario independiente, mr. Gerlien Croes ya tawata preocupa cu e cambionan fiscal haci final di 2022, y awor mas ainda, e introduccion di e BBO na frontera cu gobierno kier pa drenta na vigor dia 1 di juli proximo ta totalmente no oportuno. Faltando algun dia/siman, tin masha hopi confusion riba con e impuesto nobo aki lo bay funciona y un peso administrativo y financiero grandi cu e lo bay agrega riba tur comerciante, turismo y principalmente pueblo su cartera

Comerciante lo mester entre otro cubri e 7% na frontera prome cu e producto yega den tienda of den man di su doño y despues wak con e ta haya su ganashi. Sea cu e comerciante ta fia extra na banco, of hinca e 7% den e prijs di e producto, na final gobierno no ta interesa con esaki lo sosode. Pa e ciudadano lo no distincion entre un producto comercial y un pa uzo propio, si e mes a cumpra esaki online por ehempel, of si ta trata di un materia prima, locual ta sigur, e introduccion di BBO na frontera lo tin ainda mas consecuencia inflatorio pa e costo di bida na Aruba.

Croes ta considera increibel ora e ta scucha politico bisa cu e medida nobo no lo tin efecto pa pueblo y den mesun rosea ta sigura cu caha di gobierno lo haya placa extra cu ne. Di unda ta kere cu e placa aki ta bin? “E 40 miyon florin cu lo drenta extra den caha di gobierno ta suma na e 270 miyon cu ta hayando for di 2018 danki na e prome fase di reforma fiscal, pa un total di mas cu 300 miyon cu gobierno ta kita di pueblo, mientras cu ministernan ta entre otro bestel autonan di luho pa nan core aden. “Esey no ta un maneho financiero balansa manera a papia di dje, esey no ta cambionan real pa nos isla” Croes ta comenta.