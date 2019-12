mr. Evelyn Wever-Croes transformando mal Gobernacion den bon Gobernacion

Cu e rapport recien emiti pa Controleria General, “Publiek Private Samenwerking”, nos ta bolbe wordo confronta cu e hecho cu Gabinete Eman I y II nan maneho tawata carece transparencia. E investigacion a enfoca riba e hecho si a brinda suficiente informacion pa loke ta e proyectonan “Green Corridor” y “Watty Vos Boulevard”. Controleria General a constata cu e riesgonan financiero di e proyectonan PPP no ta suficientemente cubri. Y cu na comienso di e proyectonan no tabatin claridad riba cobertura di e gastonan a largo plazo. Nan a constata cu EMAN no a percura pa percura pa fondo pa e proyectonan aki. P’esey nan ta conseha pa den futuro pa percura cu, tin informacion disponibel di tanto presupuesto como tambe di financiamento, muy en especial riba termino largo. Esaki prome cu Parlamento aproba e ley y Gobierno cera e compromiso. Door cu e financiamento di e proyectonan aki ta off balance, e no ta afecta e debe di Pais Aruba na comienso di e proyecto. Aunke si lo mester carga e gastonan pa disponibilidad di e camindanan aki, pa medio di presupuesto di Pais Aruba pa e siguiente 18 pa 20 aña. Lo mester cubri esakinan cu entrada adicional y of reduccion di gasto. E rapport recien di Controleria General riba e proyectonan PPP a bolbe mustra e grado di mal maneho di Gabinete EMAN. Apesar cu tawata tin deficit nan astronomico riba presupuestonan durante maneho di Eman e gastonan di e proyectonan menciona no tawata wordo cubri. Ta awor numa pueblo lo cuminsa paga pa e proyectonan aki. Despues cu Eman a haya un “Koninklijk Besluit” (KB) pa mal gobernacion na 2014, aworaki Gabinete Wever-Croes ta transformando mal Gobernacion den practicanan di bon gobernacion. Maneho actual ta wordo caracterisa pa transparencia caminda ta informa Parlamento debidamente. Esaki a wordo ancra den un mocion tambe caminda cada mitar di aña Parlamento ta wordo informa con Gobierno ta ehecuta y maneha fondonan.

