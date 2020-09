mr.drs. Richard Arends: Mester di compromiso politico pa crea un entidad bou ley local

Fraccion di AVP ta contribui den e proceso aki di un forma constructivo y a splica su alternativa basa riba nos propio constitucion y tambe articulo 38, inciso 1, di Statuut. A base di articulo V.10 di Statuut, Aruba mes por crea un entidad di reforma local – un zbo local suficientemente lew di Gobierno y Parlamento – y duna Hulanda asina tur garantia necesario pa alocacion di fondonan di pagador di belasting hulandes destina pa reforma y recuperacion di nos islanan. Pa loke ta tareanan y competencianan di e zbo local aki, por regla esaki via landsverordening of ‘onderlinge regelingen’. Richard Arends, miembro di Parlamento pa fraccion di AVP, no sa si Gobierno a explora e avenida aki, pero e alternativa aki ta mantene e podernan constitucional intacto.

“Loke a wordo logra te cu aworaki ta cosnan masha superficial y ta regarda e contenido di e paketenan di reforma, manera aumento di edad di pensioen pa 66 enbes di 67 of pospone e discusion di dollarisacion pa un aña. Ta obvio cu cualkier entidad cu mester cuminsa opera formalmente cuminsamento di otro aña, por abarca tur cos parew,” Sr. Arends a splica. “Lo tin tempo suficiente pa discuti riba e contenido di esakinan, sinembargo gobierno a scohe pa negosha e contenido di paketenan di reforma, pero no a presenta un estudio riba e base legal di e rijkswet y explora instrumentonan den nos mesun orden constitucional cu ta brinda mesun garantianan cu Hulanda ta exigi pa por duna sosten financiero.”

Arends ta di opinion cu e esencia di e discusionnan no mester tabata riba e contenido di e paketenan di reforma, sino mas bien riba e base legal di e rijkswet cu lo mester institui un entidad a base di constitucion Hulandes. Algo cu, segun e, constitucionalmente no ta correcto. E alternativa di fraccion di AVP ta meramente riba e base legal di e rijkswet. “Den e alternativa aki mi no ta ni toca e tema di falta di consensus y si esaki mester wordo manteni na tur momento of no, of si nos ta perde of gana autonomia, manera cu expertonan ja caba a hasi. Constitucionalmente ta simplemente imposibel pa Parlamento di Aruba of Gobierno di Aruba, cede su podernan constitucional na un organo di e manera aki,” Arends a splika.

“Pa por logra establece un zbo local a base di leynan local mester di un compromiso serio di mayoria di Parlamento di Aruba, pa no sosode mescos aña pasa cu a sosode cu e amienda riba e ley di supervision financiero.” Arends ta para keto tambe riba e hecho cu fraccion di AVP ta lamenta cu awe desafortunadamente Pais Aruba ta wordo ‘premia’ cu un Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft), siendo cu nos tabata tin un landsverordening local cu tabata cumpli cu tur e rekisitonan, pero como cu mayoria di Parlamento a dicidi di adapte e hasi’e e ley un ‘dode mus’.

Arends no ta keda sin menciona cu mester di commitment di Hulanda tambe. Te awor Hulanda a pone sosten di likides como condiciona pa Aruba bay di acuerdo cu un rijkswet cu, segun Arends, ta constitucionalmente robes. “E pregunta ta keda cu na momento cu Gobierno bay di acuerdo di institui un zbo – sea localmente of hulandes – cu Hulanda sa di cumpli cu loke a promete tambe y cu pa e siguiente tranche no bin hustamente mas condicion,” Arends a termina bisando.

Comments

comments