mr. drs. Richard Arends (AVP) Un zbo arubiano ta duna hulanda garantianan necesario

“Constitucion di Aruba ta permiti pa nos mes crea un organo publico manera un zbo y dune un tarea specifico suficientemente independiente di Gobierno y Parlamento,” asina Parlamentario mr. drs. Richard Arends a describi e alternativa pa fraccion di AVP a presenta na lugar di loke tin riba mesa. “A base di articulo V.10 di nos constitucion por delinea structura di e entidad aki via ley, como tambe su tareanan y por duna e directiva di e organo local aki e competencianan necesario pa impone cierto reglanan. Mirando cu constitucion Hulandes no por wordo aplica na Aruba, e alternativa aki ta regla tur loke Hulanda kier regla pa medio di su zbo via Rijkswet, via un zbo local institui via un landsverordening local.”

Aruba tin su mesun poder legislativo, su poder ehecutivo y cu poder hudicial. Na momento cu a sondea un alternativa, a busca un instrumento cu ta pas den e orden constitucional existente. “Ni Parlamento ni Gobierno por cede su podernan na un organo cu ta pafo di Aruba y e rijkswet cu tin riba mesa hustamente tin esaki como meta. E ta duna un entidad hulandes bou maneho di mandatarionan hulandes un caracter di Reino. Cu alternativa presenta e podernan constitucional ta keda intacto,” Arends a sigui bisa. “Si kier modifica e podernan constitucional, of expande asuntonan di Reino, tin caminda pa cana via cambio di Statuut. E alternativa di fraccion di AVP ta tene cuenta cu e situacion di necesidad di likides y e exigencianan cu Hulanda ta pone teniendo cuenta cu nos propio leynan y e orden constitucional di cual nos ta biba aden.”

Segun Arends, e meta di e e zbo Arubiano por keda practicamente similar na e metanan stipula pa e entidad cu Hulanda kier regla via un rijkswet. E zbo local por percura pa reformanan necesario riba nivel administrativo, e por hiba tambe supervision eleva y e por tambe percura pa reformanan economico necesario pa por asina supera crisisnan externo, como tambe riba aspecto laboral y seguridad social independientemente di Gobierno. Te hasta por pensa den representacion di miembronan di Hulanda, como tambe miembronan di Reino den e directiva mescos cu CAft. “E tareanan di e zbo Arubiano por wordo regla via leynan local manera nos constitucion ta prescribi, como tambe articulo 38, inciso 1, di Statuut. Mescos cu e ley di supervision financiero ta stipula normanan obhetivo pa presupuesto, por pensa riba leynan of onderlinge regelingen similar pa otro areanan. Semper por escala via articulo 52 di Statuut manera ta e caso den LAft.”

“Tin un diferencia grandi si Gobierno of Parlamento di Aruba cede su competencianan na un entidad local,” Arends a splika y a duna ehempel nan di instancianan semi- cu ta tuma over tareanan di gobierno. “Pero ta algo totalmente diferente un otro cos si nan tum’e over for di bo, sak’e for di bo huridisdiccion y limita tambe bo podernan legislativo y ehecutivo manera cu Statuut ta prescribi.” E articulo cu Hulanda kier usa di su constitucion pa institui su zbo via rijkswet, ta identico na e articulo den constitucionnan di Aruba, Corsou y Sint-Maarten pa institui entidadnan publico.

