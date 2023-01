Parlamentario mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento di fraccion di AVP durante di conferencia di prensa, a mustra e forma inefectivo cu gobierno y Minister Ursell Arends, a hiba su campaña informativo pa loke ta e situacion despues di a cera dump na Parkietenbos. E parlamentario a mustra cu si subi e facebookpage di “Trash 2 Cash” por mira con gobierno y e Minister encarga a copia propaganda di otronan sin duna suficiente informacion pa Pueblo realisa kico tin cu haci cu sushi den e sistema nobo cu a wordo introduci.

E copia plan di maneho di desperdicio cu AVP a introduci, a promove reciclahe y cantidad di otro cos pero no a duna atencion na locual ta realmente fundamental, esta salud di hende: “Te awe ainda no tin un estudio haci di loke ta e fundeshi pa maneho di desperdicio, no solamente pa dump pero tambe pa e awa sushi di RWZI na Bubali, caminda tur e cosnan aki hunto cu leynan concerni, mester ta bou di un capa, cu tin cu wordo cambia.” Ademas di esey nos no tin leynan pa regla maneho di desperdicio ni pa cumpli cu standard internacional. E parlamentario ta splica cu no tin nada oficial di e cosnan aki y e ora tin cu bisa e cosnan manera cu e ta, esta cu e maneho di Minister Ursell Arends, ta un desaster total.

E realidad di e asunto ta cu no tin plan y supuestamente ainda e minister no tin claridad riba kico exactamente e kier haci. Mientras tanto e minister ta sconde pa esunnan cu tin mas djente den henter e cuestion aki ya cu por a mira cu e no ta invita ni Anouk Balentina ni Milton Ponson pa papia cun’e.

Nos a bisa e Minister mil biaha caba pero ora cu nos compara e actitud di e Minister aki cu Scooby Doo, hende kier rabia. Ursell ta demonstra un falta di comunicacion enorme. Pues Ursell como gobierno tabatin e responsabilidad pa bin c’un campaña di conscientisacion efectivo cu ta yega na henter Pueblo, pero a dicidi di hinca energia den un concurso di pintamento, presentacion grafico, y un Facebook Page pa Trash 2 Cash. Eyriba ta scucha un tipo di mercadeo cu no tin sentido, siendo cu loke gobierno mester a haci ta pa splica cu despues di cera dump dia prome di Januari, e ciudadano mester a bay na Ecotech. Ta na Ecotech Ursell mester a splica su maneho na placa chikito y na mes momento bisa Pueblo e consecuencia financiero pa nan tur, cuanto nan tin cu bay paga awo.

Ora cu mira cuanto sushi ta wordo tira den e prome dianan di januari pa motibo di e falta di un maneho cla y efectivo, nos tin cu conclui cu e maneho di desperdicio di Minister Arends ta un desaster total,” Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento a declara.