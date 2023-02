Ami ta un Cristian Democrata. Esey kiermen cu mi ta kere den e dignidad di cada persona, su libertad, su igualdad y e hecho cu ta hunto nos ta logra alcansa nos maximo potencial. Si abo ta duna hopi importancia na por ehempel un relacion amoroso cu ta satisface, trankilidad den famia y felicidad cu bo yiunan, bo ta compronde e esencia di e bon comun: e hecho cu relacionnan ta nos rikesa di mas grandi. Berdad nos ta busca un bon trabao, vivienda pagabel y manera pa tin cuminda riba mesa. Pero nada di esaki por yena e bashi den nos curason y ningun rikesa material por duna nos un satisfaccion mas grandi cu e calor humano cu nos ta sinti ora nos ta cu nos famia of cu nos amistadnan.

Ta berdad cu nos ta pasa hopi tipo di dificultad. Tin hende ta lucha nan salud, otro cu un yiu cu ta den droga, problemanan familiar of simplemente problema financiero. Aunke awendia nos por haya hopi diferente tipo di ayudo, e ayudo hopi biaha no ta yuda haci bida menos complica. Hustamente aki Bijbel por yuda nabega e realidad complica di bida. Hopi hende no ta realisa nan mes cu hustamente Bijbel ta crea e fundeshi pa nos biba miho cu otro y pa hunto nos crea un sociedad mas husto. Mira por ehempel e storia di creacion: Dado momento Dios a cuminsa traha shelo, tera y animalnan. Pa corona Su obra El a forma e ser humano for di e stof di tera. Dios a forma e hende aki na su mes imagen. Unabes forma, Dios a supla rosea di bida den nanishi di hende y asina hende a bira un ser bibo. E simpel storia aki tin un mensahe hopi importante: cada persona tin rosea di Dios y cu e rosea aki un chispa divino. P’esey no tin nada mas valioso cu bida di un ser humano. E rosea di Dios ta expresa cu cada ser humano tin un dignidad cu nos no por midi.

E dignidad aki ta pa tur hende, sin haci ningun tipo di distincion. E Testament bieu ta bisa cu Dios no ta haci diferencia entre persona y e Testament nobo ta bisa na tur cristian cu «no tin ni hudiu ni griego, no tin ni esclabo ni hende liber, no tin ni homber ni muhe; pasobra boso tur ta un den Cristo Hesus.». O sea, e storia di creacion di hende ta hiba na reconocemento di e idea di “ley pa un, ley pa tur”. Esaki no ta nada mas cu e idea di igualdad. Segun e Bijbel e igualdad aki ta esencial pa relacionnan y un comunidad husto. Esey no ta nifica cu nos no tin diferencianan, pero cu nos mester trata otro cu respet, pasobra den e cara di nos prohimo nos ta mira e bida cu Dios a comparti cu nos tur. Tambe esaki ta nifica cu nos leynan mester refleha e igualdad aki, pa sociedad ta realmente husto. Cu esaki den mente nos por studia y compronde igualdad mas miho.

Na mes momento nos mester realisa nos mes cu ta Bijbel ta crea e fundeshi pa igualdad cu awe nos ta reconoce como parti esencial di un sociedad husto. P’esey ta bale la pena studia Bijbel y e pensamento Cristian Democrata pa siña un vision alternativo riba kico por eleva bida di nos tur.