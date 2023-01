Señora Evelyn Wever-Croes ta campaña cu integridad. P’esey e potret di dje cu un mug di Bureau Integriteit Aruba y p’esey el a insitui e comision di integridad dirigi pa Arie Swaen. Como cu ta trata di un campaña politico, cada biaha MEP y RAIZ kier exclui participacion di oposicion den iniciativanan manera ley di screening of di Ombudsman. Na mes momento partidonan MEP y RAIZ kier mantene Pueblo malinforma encuanto bon gobernacion y entre otro e rol di un Ombudsman. E rol di un Ombudsman ta pa investiga kehonan di ciudadano contra gobierno y trece fayonan den maneho di gobierno y su instancianan na luz di dia. Esey kier meen cu si nos tabatin un Ombudsman e lo por a investiga e manera cu Gobierno y e ministerio di Ursell Arends a cera dump sin ningun planificacion, causando gastonan exorbitante pa hende tira sushi afo y causando yen dump ilegal rond di Aruba. Un Ombudsman por a investiga dicon ni Arubahuis ni e minister plenipotenciario Besaril a brinda un sosten adecua na nos studiantenan na Hulanda, mientras a haci fiesta cu carchi banco di Arubahuis pa come na restaurantnan caro. Pero tin caso mas preocupante ainda, manera salud di polis cu a ser comprometi pa motibo di schimmel den edificionan cu gobierno ta uza. Mester investiga e ministerionan y e departamentonan cu no ta logra haci nan trabao manera debe di ser.

Trabao di un Ombudsman ta hustamente pa critica e fayonan di gobierno y asina mobilisa opinion publico pa forsa gobierno drecha locual no ta bay bon. P’esey Gabinete Wever-Croes no tin ningun interes den un Ombudsman cu ta fuerte. Kico Gabinete Wever-Croes y su politiconan lo haci si bin un Ombudsman serio cu ta mustra riba tur e maneranan cu Gobierno ta faya Pueblo? E prome cos cu nan lo haci ta tira culpa riba gobernacion di AVP, tira culpa riba falta di placa y riba falta di capacidad. Pero si e Ombudsman sigui insisti, Gabinete Wever-Croes lo busca manera pa convence e Ombudsman pa keda mas trankilo. Si esey no yuda y si e Ombudsman cuminsa coba hustamente unda cu Gabinete Wever-Croes no kier, nos por ta sigur cu MEP y RAIZ lo busca manera pa bula cabes di e Ombudsman.

E politiconan di MEP y RAIZ tey pa sirbi nan mesun interes y p’esey nan credibilidad ta te na suela: nan no ta importa cu ningun conseho di CAft, Raad van Advies of Algemene Rekenkamer. Nan ta core cambia ley pa dek Xiomara, Dangui y Glenbert pa violacionnan di ley di contabilidad. Pa scapa Evelyn Wever-Croes nan ta tira Besaril bao bus. Nan ta kita hende for di trabao pa motibonan politico y nan ta pone hende den posicionnan clave pa yuda nan ehecuta nan causa. Ningun hende na Aruba ta asina ingenuo pa kere cu e politiconan aki lo haci lo necesario pa e bon comun. E realidad ta cu tin 11 parlamentario cu ta depende di señora Evelyn Wever-Croes pa haya un bon salario como parlamentario. Si nan perde nan number riba lista di MEP of di RAIZ nan no por biba manera nan ta biba awo. P’esey parlamentarionan di MEP semper ta cla pa obedece instruccionnan di Cocoloshi, manera Ady Thijsen a demonstra ora nan kier a kita Marisol. P’esey Edgard Vrolijk mester warda aprobacion for di Cocolishi prome cu e yama un reunion publico. P’esey Raymond Kamperveen y Misha Raymond mester a bay duna cuenta na señora Evelyn Wever-Croes encuanto nan declaracionnan pa cu Eagle LNG.

Si parlamentarionan di MEP y RAIZ keda cu e poder pa manda un Ombudsman cas, e Ombudsman ey lo keda pasa man riba cabes di Gabinete Wever-Croes so. Djis mira Bureau Integriteit, ki critica Bureua Integriteit por tin riba e maneho di Evelyn Wever-Croes pa cu Besaril y Arubahuis? Mira minister di integridad Ursell Arends tambe. Ki dia el a cuestiona e violacionnan di integridad di e Gabinete aki? Ta p’esey henter oposicion ta haya cu mester garantisa e independencia di e Ombudsman. E manera pa garantisa esey ta door di sigura su posicion contra e influencia absoluto di e 11 parlamentarionan di MEP y RAIZ. Naturalmente MEP y RAIZ no kier perde e poder aki di por influencia Ombudsman. P’esey nan ta keda cambia nan argumentonan, pero nos tur sa pakico 11 parlamentario partidista mester keda cu e poder pa manda Ombudsman cas: e Ombudsman mester keda marioneta di Gabinete Wever-Croes.