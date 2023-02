Haciendo referencia na e dia di amor y amistad, parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) mr. Arthur Dowers a indica cu amor ta algo cu e gobierno aki no tin pa Cuerpo Policial Aruba (KPA). E declaracion aki Dowers a haci dilanti di warda di Polis Oranjestad diamars mainta como parti di e conferencia di prensa semanal di su partido.

El a indica cu, leu di tin tur e solucionnan cu un dia MEP a priminti den campaña, incluyendo pa siguridad, nan gobierno tin mas di cinco aña sin un maneho adecua pa e area aki. E resultado ta un Alto Comisario cu ta bin recientemente dilanti pa bisa cu miembronan di KPA ta cansa; na loke Dowers ta añadi cu no ta polis so, pero cu pueblo tambe ta cansa di e situacion alarmante.

E parlamentario ta considera cu e exigencia y presion cu a pone riba agentenan policial durante ultimo añanan ta un maltrato y abuso di parti di Gabinetenan Wever-Croes I y II. Ta un situacion cu fraccion di AVP a bin ta señala ya pa cinco aña, esta cu e prioridad di e gobierno ta pa beneficia friends & family. Dowers ta invita e agentenan policial pa reflexiona con nan mester a “traha manera bestia durante pandemia pa nan salario wordo corta y e primo corupto di Evelyn a haya 10 mil florin pa luna pa haci nada.”

E situacion actual di KPA ta mescos na esun cu Dowers a conoce diescuater aña pasa ora el a asumi e responsabilidad como minister di husticia. El a haya un cuerpo policial cansa, demotiva, cu promocionnan wanta y reorganisacion pega. P’e parlamentario ta inaceptabel cu gobierno no por aloca e fondonan pa bin cu, sikiera, un klas di polis; pero si ta permiti famia sigui ‘djodjo’. Un ehempel di esey, segun Dowers, ta e contract cu a duna pa uzo di helicopter.

“Partido MEP ta un partido cu semper tabata antipolis; semper a traha contra polis y aworaki nos ta mira un bes mas cu nan ta haciendo mes. A bira tempo pa nan get nan priorities straight. E unico proteccion cu pueblo tin ora cu cos bay fout den e pais, ta di e cuerpo akinan, no tin otro organisacion pa yuda bo y sigur e politiconan ey no t’ey pa yuda bo,” asina el a bisa.

E politico ta teme cu e gobierno actual a pone henter cuerpo policial den man di Hulanda y cu lo hiba e mesun maneho di recorte, recorte y mas recorte cu consecuencia desastroso pa e pueblo. E solucion ta pa habri klas lo mas pronto posibel. Su persona ta testigo di e interes cu tin pa drenta scol pa polis, sin embargo esaki ta e gobierno cu ainda tin e estudio ey para.

Aunke e ta sigura cu e situacion no ta bay drecha di un dia pa otro, ta enfatisa cu mester cuminsa awo pa cual e ta spera cu maske ta algun colega den coalicion lo mira e asunto aki cu e mesun importancia y urgencia. Pa finalisa, a indica cu e opcion di busca polis di otro isla, manera cu gobierno lo a insinua, no ta un solucion pasobra Aruba no por ofrece pago y condicionnan lo suficientemente atractivo na e momento aki pa un agente bandona su luga y bin aki.