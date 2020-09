Movemiento Ta Bida ta ofrece Aruba “Hunto Grandi, Grandi Hunto”

Den Juli/Aug 2020 Fundacion Movemiento Ta Bida (FMTB) a tene un encuesta relaciona cu e proyecto nobo cu ta bay ofrece, esta “ Hunto Grandi, Grandi Hunto” (HGGH). Cu e encuesta MTB a desea pa haya indicacion cua actividadnan (nobo/innovativo) 60plussers ta desea. Esta actividadnan cu (ainda) falta of falta (mas) pa 60+.

Proyecto “Hunto Grandi, Grandi Hunto” ta conta cu mentoren cu pa un aña lo sostene y/o yuda cu guia na 5 grupo 60 plus.

E encuesta a duna como resultado un top 3 actividad cu 60 plusnan a indica cu tin necesidad na nan.

1. Conocimiento den technologia.

2. Contacto Social

3. Hardineria

Pa locual ta Aruba su muchanan, Conocimiento den technologia pa 60 plus a resulta e actividad mas pidi. Minister Lampe a indica cu lo bay ofrecenan “digital skills”. Tambe ta conoci cu mayoria di nos hobennan tin hopi bon “digital skills”. Pa 60plus nan “digital skills”, Movemiento Ta Bida lo ofrece “Desaroyo continuo & digital”. “Desaroyo continuo & digital pa 60plus” ta ensera instrucionnan y guia continuo den tres fase. E prome fase ta ensera instrucion y guia na cursistanan cu lo bira e prome instructornan na gruponan/personanan 60+. Un tayer duna pa un profesional di SETAR Aruba NV. Den di dos fase e prome y di dos cursistanan lo traspasa/sigui comparti e informacionnan ricibi segun palabracionnan y den forma structura na otro 60plussers/gruponanan. Den di tres fase lo sigui traspasa e informacion mas 60 plusnan interesa.

E di dos necesidad indica den resultado di encuesta esta “contacto social”, considerando e tempo dificil di virus ta evaluando ki tempo pa cuminsa cune. Nomber di e Proyecto aki ta “Buddy talk den bario” unda cu 60+ activo den comunidad lo bira buddy talk di otro 60+ cu no tin of tin tiki contacto social cu otro 60 plus. Esnan cu bai participa den lo haya e guia necesario.

E di tres actividad indica den encuesta ta Hardineria. Por informa cu MVB/HGGH ta den combersacion cu Serenity y Santa Rosa pa bira partners di e programa aki cu nan guia y sosten. Si tin instancia/persona cu desea mas informacion tocante e projecto “Hunto Grandi, Grandi Hunto” contact e lider di e projecto Rosa Leon.

Presidente di Fundacion Movimiento ta Bida:

– Rudy Leysner

Projectleidster :

– Rosa Leon

6419272

fmtbleon@outlook.com

Mentornan:

– Lupita Giel

– Ingrid Dubero

– Stella Germaan

