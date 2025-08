Gobierno ta haya ta bon pa duna amnistia na tur stranhero ilegal. Esaki ta algo increibel. Hende cu a trapa riba nos leynan ta wordo premia door di haya status legal regaldo. Un minister ex ilegal ta haci bofon di nos gabando cu e lo legalisa ilegal. Si un Arubiano y/of un persona legal keda sin paga belasting e ta haya un boet halto y hasta por confisca su propiedadnan of e por haya castigo di prizon. Un ehempel cla ta e caso recien di de Meza cu supuestamente lo a debe belasting y pesey no ta pasa screening pa bira minister y ta wordo persegui door di OM. Ademas gobierno no ta transparente cu su criterionan pa cua stranhero ilegal por haya status legal. Nos no sa kennan tur por bira legal. Y e cuenta di pidi un declaracion di bon conducta ta coy kens, paso mester busca esey na e pais unda e ilegal a biba prome cu el a drenta 10 pa 20 aña pasa ilegal Aruba. Si un hende ta ilegal ta dificil pa haya documento como prueba di su ilegalidad. Y asina ta habri porta hancho pa mas criminalidad. E motibo cu nan kier legitima e accion di amnestia ta bisando cu legalisa ilegal lo yena caha di gobierno cu mas placa di belasting. Esaki ta un gañamento paso tur hende sa cu ilegalnan ta traha trabounan yama cheap labor y ni si nan bira legal lo nan por haya un trabou cu ta paga mas cu e salario minimo. Un hende cu salario minimo no ta paga belasting riba su entrada. Riba dje nan lo trece nan generacionnnan cu a keda atras. Nan lo bay haci uzo di tur nos sistema social manera AZV, casnan di pueblo, pensioen di SVB, abogado gratis y mas beneficio. Ya caba e institutonan social ta bou presion grandi di e stranheronan legal, corda dia legalisa mas cu 10 mil ilegal. Nos idioma Papiamento tambe lo sufri y den poco tempo bira extincto na Aruba, awor aki caba no ta ni tende Papiamento mas riba caya. Nos mester preserva nos pais pa nos descendientenan Indigena Arubano cu tin e prome derecho riba tur beneficio social, riba nos tera y consecuentemente riba tur hotel/AirBnB cu ta traha riba nos tera cu no ta pertenece na un indigena Arubano. Nos di MIA ta contra amnistia di ilegalnan na nos tera. Aruba ta di NOS.

MIA (Movemento Indigena Arubano)